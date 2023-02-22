22 февраля 2023, 17:40
Глава Химок встретился с семьями бойцов СВО в преддверии Дня защитника Отечества
Глава Химок в преддверии Дня защитника Отечества встретился с родными мобилизованных химчан, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. На встрече Дмитрий Волошин обсудил с семьями волнующие вопросы.
Глава отметил, что в округе установили контакт с каждой семьей, чьи близкие отправились защищать Родину в зону СВО. За каждой семьей закреплен куратор, который постоянно на связи и помогает оперативно решать возникающие вопросы.
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«Большое спасибо вашим мужчинам за то, что с честью выполняют боевые задачи и защищают нашу страну. Они настоящие герои, те, на кого будут равняться будущие поколения. Мы гордимся ими. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку», — отметил глава городского окурга Химки Дмитрий Волошин.
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В семье Марии Постольниковой сразу трое мужчин отправились в зону СВО — муж, брат и зять. Химчанка с другими женами российских военнослужащих создала благотворительную организацию «Ангелы фронта».
«Мы занимаемся волонтерской деятельностью. Возим точечную гуманитарную помощь нашим бойцам. У всех ребят настрой боевой. Очень благодарна нашему округу. При поддержке администрации Химок мы уже не один раз отвозили гуманитарную помощь ребятам», — отметила Мария.
Алена Дудкина рассказала, что работает медсестрой и тоже, как и муж, военнообязанная. У пары есть трехлетний сын Алексей, поэтому женщина осталась дома, а муж отправился добровольцем, не дожидаясь повестки.
«Стараемся поддерживать хорошее настроение, очень ждем. От нашей администрации чувствуем большую поддержку. Всегда билеты на елку, на представления — все это есть», — отметила Алена Дудкина.
Также химчанка обратилась к главе с просьбой помочь устроить ее сына в спортивную секцию. Ребенку подберут подходящие занятия в одном из спорткомплексов Химок.
Мама мобилизованного химчанина Ольга Воронина призналась, что не хотела отпускать сына, но тот настоял и сам пошел в военкомат за повесткой.
«Мы им очень гордимся. Связь поддерживаем. Муж возит гуманитарную помощь на нашем автомобиле. Администрация помогает — дали тепловизоры, квадрокоптеры, бинокли, вещи», — поделилась химчанка Ольга Воронина.
Она обратилась к главе с просьбой помочь в перевозке гуманитарного груза. По поручению Дмитрия Волошина администрация организует дополнительные рейсы для отправки необходимых вещей, в том числе амуниции и техники.
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Химки
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