Глава Химок встретился с семьей отправившегося в зону СВО добровольца | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 16:17 Поделиться Telegram

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Viber Глава Химок встретился с семьей отправившегося в зону СВО добровольца

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Глава Химок Дмитрий Волошин встретился с семьей Михаила Фомина —добровольца, который отправился в зону специальной военной операции. Супруга бойца попросила помощи с оформлением кредитных каникул на оплату ипотеки.

Дмитрий Волошин рассказал, что многие жители Химок отправляются в зону специальной военной операции добровольцами.

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«Все они считают своим долгом встать на защиту страны в это непростое время. Они нужны Родине, а значит, только вперед и с боевым настроем», — отметил он.

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Глава округа добавил, что важно оказывать поддержку семьям мобилизованных и добровольцев и не оставлять их наедине с проблемами.

Михаилу 47 лет. Дома у него осталась жена и двое сыновей. Супруга Наталья рассказала, что приняла решение мужа и верит, что он вскоре вернется с хорошими новостями.

«Когда папа сказал, что он пойдет в армию, я сначала немного погрустил. Ведь я не увижу его целый год. Но потом я обрадовался. Мне стало приятно, что мой папа из тех, кто защищает нашу Родину», — сказал девятилетний сын добровольца.

Наталья обратилась к Дмитрию Волошину с просьбой помочь в оформлении кредитных каникул на оплату ипотеки. Для этого необходимы документы, которые семья оставила в другом регионе после переезда. Глав Химок пообещал помочь решить этот вопрос.

Для помощи семьям мобилизованным в округе работает штаб и горячая линия 8 (495) 793-09-88, которая работает с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации. Сейчас на ней работают около 200 сотрудников.

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