Подмосковье 30 декабря 2022, 19:50 Глава Химок вручил подарки детям мобилизованного в рамках акции «Елка желаний»

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Глава городского округа Химки принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Дмитрий Волошин исполнил мечты троих детей добровольца, вручив долгожданные подарки.

Глава семьи Суворовых — гордость своих детей. Они считают папу настоящим героем и очень ждут его домой.

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«Мне попалось письмо троих детей из семьи Суворовых. Их отец работает на химкинском „Энергомаше“, сейчас находится в зоне СВО — отправился туда добровольцем. Вся большая семья очень гордится своим героем», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Старшая дочь Даша состоит в химкинском отделении «Молодой гвардии Единой России» и принимает активное участие в городских мероприятиях. В своем письме она попросила рюкзак, который очень пригодился бы ей в волонтерской работе.

«Я вступила в „Молодую гвардию“, потому что я очень хочу помогать своему городу и своей стране. Хожу на разные форумы, мероприятия. Удобный рюкзак мне очень нужен для волонтерства. Так как нужно с собой носить много вещей: форму, ручки, блокноты, чтобы записывать все», — поделилась дочь военнослужащего Дарья.

Средняя дочь Соня занимается живописью, она попросила подарить альбом, краски и кисточки. А младший сын Ярослав очень любит футбол и уже не первый год болеет за футбольный клуб «Химки». Ему подарили футбольный мяч, фанатскую атрибутику и сезонный абонемент на матчи.

«Елка желаний» — всероссийская акция, которая проводится в России с 2018 года. Принять участие в проекте могут дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребята из малообеспеченных семей и дети-сироты.

Право принять участие в акции в этом году получили дети военнослужащих, а также жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Желания дети пишут на открытках, которые потом вешают на елки в различных ведомствах и организациях, а также публикуют на портале елкажеланий.рф.

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