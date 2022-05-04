Глава Химок вручил паспорта юным жителям городского округа

В Химках состоялась церемония вручения первых паспортов юным жителям округа. Глава городского округа Дмитрий Волошин в ЗАГСе в торжественной обстановке вручил 13 юношам и девушкам главный документ гражданина России.

«Мне очень приятно, что мы сегодня с вами здесь собрались по такому важному и торжественному поводу — вручению паспорта. Этот документ дает совершенно другую возможность ребятам сегодня. Но в то же время это — большая ответственность. Получая паспорт, вы уже несете полную ответственность за свои действия как взрослые люди», — напутствовал Волошин школьников.

Многие ребята, получив паспорт, начинают искать себе работу на лето. Такой же план — и у Давида Гюрджяна.

«Я очень рад, я смогу сделать себе банковскую карту. Я стал большим человеком. Летом могу устроиться на работу», — сказал он.

Торжественное вручение паспортов — давняя традиция Химок. Молодые люди не только получают документы из рук Дмитрия Волошина, но и в неформальной обстановке могут спросить совет или обсудить с ним свои предложения по улучшению округа.