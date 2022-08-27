Глава Химок вручил награды педагогам округа на августовской конференции

В Химках прошла ежегодная августовская конференция педагогов округа, глава городского округа Дмитрий Волошин вручил учителям награды и благодарственные письма. Собравшиеся подвели итоги прошедшего учебного года.

«Год был плодотворным. В округе — почти 250 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, 170 „золотых медалистов“ и 13 стобалльников ЕГЭ. Кроме того, 16 школ вошли в „зеленую зону“ рейтинга Минобразования Московской области. Химкинский лицей и Лицей № 12 — в списке лучших школ в стране по конкурентоспособности учеников, а Химкинская школа искусств признана самой лучшей в России! Все это — заслуги наших профессиональных и талантливых учителей», — отметил Волошин.

В этом году в химкинские школы пойдут 33 тысячи учеников, это больше, чем в прошлом году. Впервые за парту сядут четыре тысячи первоклассников.

Девяти учителям Волошин вручил награды за победы в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года — 2022». Всего отметили 40 школьных преподавателей, трое из них получили денежные вознаграждения за победу в конкурсе лучших учителей Подмосковья.

«Команда управленческого и педагогического состава Химок — крепкая семья, которая достойно выполняет свои обязанности. Вместе мы будем продолжать развивать образование в округе — улучшать качество образования, строить школы и детские сады, чтобы сократить тот дефицит мест, который есть сегодня», — отметил глава городского округа.

Для привлечения высококвалифицированных педагогов в Химках реализуется программа губернатора Московской области «Социальная ипотека». Волошин отметил, что уже 26 учителей воспользовались ею для приобретения жилья.

«Мы видим, как многое уже сделано, но еще более грандиозные планы и задачи впереди. Мы приложим максимум усилий, чтобы в Химках было лучшее качество образования, чтобы наши дети становились победителями конкурсов и олимпиад и родители ими гордились» — поблагодарила главу Елена Астахова, учитель музыки Гимназия № 9, победитель в номинации «Учитель года».