Подмосковье 02 марта 2023, 17:17 Глава Химок вручил 17 жителям с ОВЗ премию за успехи в образовании, культуре и спорте

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Глава Химок наградил 17 жителей округа премией «Преодоление». Ее вручают жителям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья за успехи в образовании, культуре и спорте.

Премия «Преодоление» учреждена в Химках в 2014 году. Размер выплаты — 25 тысяч рублей. Кандидатами на награждение могут стать инвалиды и жители с ОВЗ, которые победили или стали призерами спортивных соревнований, творческих конкурсов и образовательных олимпиад.

Среди удостоившихся премии в этом году — члены спортивного клуба инвалидов «Благо». Воспитанники клуба успешно выступают на международных, всероссийских и региональных чемпионатах по плаванию, пауэрлифтингу, настольному теннису, волейболу и другим видам спорта.

«Премия „Преодоление“ создана в Химках почти 10 лет назад. За это время мы вручили 205 премий на сумму более пять миллионов рублей химчанам с ОВЗ, которые ведут активный образ жизни, участвуют в различных мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, выставках и олимпиадах», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

По словам главы, всю городскую инфраструктуру в Химках стараются адаптировать для людей с ограниченными возможностями здоровья. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в поликлиниках, школах, спорткомплексах и других социально значимых объектах создают безбарьерную среду.

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