Глава Химок Волошин рассказал о работе местных компаний в условиях санкций

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал «360», какую поддержку получает бизнес в условиях санкций и как реализуется программа импортозамещения. Для предпринимателей появилось множество льгот.

Например, кредитование до 15%, за которым уже обратились пятеро предпринимателей. Также есть возможность получить субсидию по компенсации расходов на покупку оборудования до 10 миллионов рублей. 18 компаний примут участие в конкурсе.

Кроме того, существует льготный заем от Фонда развития промышленности по импортозамещению. Шесть субъектов малого и среднего бизнеса подали заявку.

«Два химкинских предприятия уже получили льготные кредиты на общую сумму 4,5 миллиарда рублей. Это системообразующие предприятия, которые предоставляют большое количество рабочих мест», — рассказал Волошин.

Он добавил, что фармацевтическая компания «Химрар», которая разработала первое лекарство от коронавируса «Авифавир», приняла участие в программе импортозамещения. Она планирует производить сырье, которое даст возможность изготавливать лекарства без использования зарубежных компонентов.