Подмосковье 10 декабря 2023, 15:25 Глава Химок Волошин взял под личный контроль аварию на трубопроводе в Левобережном Администрация г.о Химки

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин взял под личный контроль аварию на магистрали неподалеку от дома № 14 на улице Совхозной. Он провел заседание оперативного штаба, в которой вошли представители профильных управлений ЖКХ и «Мосэнерго».

Магистральный трубопровод, на котором произошла утечка, обеспечивает теплом и горячей водой жителей более 260 домов в Старых Химках. Сейчас теплоснабжение в них подается с нормированными параметрами.

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Из-за повреждения участка трубопровода на теплотрассе образуются парения. Эти участки отгородили для безопасности пешеходов. Во время выполнения ремонтных работ на некоторое время придется отключить теплоснабжение, но этого нельзя сделать, когда температура на улице ниже нуля.

Работы по устранению повреждений проведут, когда на улице потеплеет. Сейчас специалисты «Мосэнерго» делают все возможное, чтобы уменьшить парение вблизи домов.

Администрация г.о Химки Администрация г.о Химки Администрация г.о Химки Администрация г.о Химки Администрация г.о Химки

Получить ответы на вопросы о теплоснабжении жители Химок могут, позвонив в администрацию по телефону: +7 (495) 793-01-01. Кроме того, работает горячая линия «Мосэнерго»: +7 (495) 276-95-59 и +7 (495) 225-14-33.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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