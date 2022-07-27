Глава Химок Волошин рассказал о строительстве трех детских садов в округе до 2025 года

Еще три детских сада появятся в Химках до 2025 года. Один из них построят на территории Гимназии № 16. Еще два станут пристройками к уже существующим садам — № 5 и № 43. Это позволит создать еще 850 мест для юных жителей округа. Об этом рассказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Волошин подчеркнул, что детский сад на территории гимназии не помешает детям пользоваться спортивным полем. Об этом беспокоились родители школьников. По его словам, зону разместят с другой стороны здания. Сам садик планируют открыть в 2024 году.

«Это будет единый образовательный комплекс со всей необходимой инфраструктурой», — отметил глава округа.

Волошин добавил, что из-за большого притока молодых семей в Химки, дефицит мест в садах достиг пяти тысяч. Проблему будут решать не только строительством новых учреждений, но и созданием «палисадиков» по программе губернатора.

«Это небольшие дошкольные отделения, в которых есть все для малышей. В прошлом году мы открыли три мини-сада, до конца этого года откроем еще шесть на 370 мест», — рассказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Также до 2025 года в Старых и Новых Химках реконструируют детские сады № 5 и № 43 — благодаря пристройкам там вдвое увеличат количество мест. Во время проведения работ воспитанники будут ходить в соседние учреждения.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о новых детских площадках в Подмосковье. Он отметил, что ребята увидят комфортные пространства с безопасным покрытием, горками и каруселями.