Глава Химок Волошин рассказал о строительстве трех детских садов в округе до 2025 года
Еще три детских сада появятся в Химках до 2025 года. Один из них построят на территории Гимназии № 16. Еще два станут пристройками к уже существующим садам — № 5 и № 43. Это позволит создать еще 850 мест для юных жителей округа. Об этом рассказал глава Химок Дмитрий Волошин.
Волошин подчеркнул, что детский сад на территории гимназии не помешает детям пользоваться спортивным полем. Об этом беспокоились родители школьников. По его словам, зону разместят с другой стороны здания. Сам садик планируют открыть в 2024 году.
«Это будет единый образовательный комплекс со всей необходимой инфраструктурой», — отметил глава округа.
Волошин добавил, что из-за большого притока молодых семей в Химки, дефицит мест в садах достиг пяти тысяч. Проблему будут решать не только строительством новых учреждений, но и созданием «палисадиков» по программе губернатора.
«Это небольшие дошкольные отделения, в которых есть все для малышей. В прошлом году мы открыли три мини-сада, до конца этого года откроем еще шесть на 370 мест», — рассказал он.
Также до 2025 года в Старых и Новых Химках реконструируют детские сады № 5 и № 43 — благодаря пристройкам там вдвое увеличат количество мест. Во время проведения работ воспитанники будут ходить в соседние учреждения.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о новых детских площадках в Подмосковье. Он отметил, что ребята увидят комфортные пространства с безопасным покрытием, горками и каруселями.