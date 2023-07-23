Подмосковье 23 июля 2023, 02:00 Глава Химок Волошин проверил благоустройство поселения Луневского Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава Химок Дмитрий Волошин проверил благоустройство детских площадок и состояние объектов образования, культуры и спорта в поселении Луневском. Территориальное образование вошло в состав городского округа 1 января 2023 года, комплексный обход состоялся в ходе выездной администрации.

«В этом году мы возобновили встречи с жителями в формате „выездной администрации“. За неделю работы наши специалисты приняли более 300 жителей с самыми разными запросами. Большинство касались ЖКХ, благоустройства и транспорта. По просьбе жителей вместе провели обход территории и зафиксировали, что нужно исправить», — рассказал глава муниципалитета.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

В начале обхода Волошин посетил спортивный комплекс с хоккейной коробкой и футбольным полем. В учреждении регулярно тренируются свыше 300 детей, а также члены движения «Активное долголетие». По поручению главы округа в этом году на стадионе обновят площадку для мини-футбола, а в следующем приступят к модернизации остальных объектов по региональной программе «Спорт Подмосковья».

Также глава округа обратил внимание на состояние Дома культуры «Лунево». По просьбе жителей в конце лета начнут ремонт входных групп ДК. Зданию уже более 50 лет, в учреждении работает театральный кружок, художественная студия, военно-патриотический клуб и школа английского языка.

Кроме того, горожане обратились к Волошину с просьбами обновить местный сквер и включить дом № 1 в программу комплексного благоустройства на 2024 год. Все замечания и вопросы руководитель муниципалитета зафиксировал и взял на личный контроль.

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