Подмосковье 06 августа 2023, 03:30 Глава Химок Волошин проверил благоустройство микрорайона Сходня Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с жителям проверил состояние дворов и детских площадок в микрорайоне Сходня. Во время встречи горожане также подняли тему установки дополнительных камер видеонаблюдения и открытие экопункта для сбора вторсырья «Мегабак».

«За неделю работы выездной администрации в Сходне к нам обратились 150 жителей с различными вопросами. Большая часть из них касается ЖКХ и благоустройства. Наши профильные службы держат на контроле исполнение всех поручений. Часть вопросов мы решим уже в этом году, остальное включим в план работ на следующие годы», — рассказал руководитель муниципалитета.

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Возле дома № 23 по улице Микояна обновили детскую игровую зону — установили новые качели, горки, системы освещения, а также обустроили резиновое покрытие. Также по просьбам жителей во дворе установили камеры «Безопасный регион».

По проекту ямочного ремонта на улице Первомайская специалисты провели капитальный ремонт проезда к многоквартирному дому № 77. Дмитрий Волошин отметил, что в этом году в Сходне обновили три участка. На портале «Добродел» запустили голосование по ремонту дорог на 2024 год, в опросе участвуют улицы Вишневая, Ворошилова, Лермонтова, Мцыри, а также проезд деревни Лигачево, Новосходненское шоссе и 2-й Чапаевский переулок.

Также во время обхода глава округа подчеркнул, что в этом году в Сходне проводят масштабный капремонт двух социальных объектов. На финальной стадии находится обновление «Кадетского корпуса», где устанавливают современную мебель и оборудование. Уже 1 сентября около 300 воспитанников вернутся в обновленные классы. Кроме того, строители продолжают комплексную реконструкцию спорткомплекса «Юность».

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