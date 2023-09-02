Подмосковье 02 сентября 2023, 17:52 Глава Химок Волошин присвоил звание почетного гражданина округа учителю физики Фото: администрация Химок

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В честь Дня города глава Химок Дмитрий Волошин провел прием жителей. Также он присвоил звание почетного гражданина городского округа учителю физики Людмиле Кацыв.

«Благодаря усилиям химчан, администрации, при поддержке губернатора Андрея Воробьева мы с каждым годом улучшаем жизнь в округе и занимаем лидирующие позиции по ключевым показателям», — заявил Волошин.

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Кацыв преподает в школе 50 лет, сейчас она работает в учебном заведении «Триумф» в Старых Химках. Она воспитала сотни олимпиадников и медалистов.

«Могу сказать только одно: как бы ты себя ни чувствовал, ты приходишь в школу и забываешь все. Мне очень приятно», — рассказала Кацыв.

Также почетным званием «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области» наградили гендиректора стадиона «Арена Химки» Александра Зайцева.

Кроме того, свои награды получили сотрудник «Химкиэлектротранс» Ирина Бойко, замдиректор ДК «Контакт» Алина Шалимова, первый зампред Всероссийского общества автомобилистов Виктор Соловаров, ведущий инженер НПО имени Лавочкина Анатолий Буравков.

Волошин отметил ведущего конструктора машиностроительного конструкторского бюро «Факел» Виктора Смирнова, врио директора научно-производственного центра «Фармзащита» Константина Филина и слесаря по ремонту автомобилей химкинского филиала «Мострансавто» Михаила Чеснокова.

Мероприятие состоялось в усадьбе Середниково Кутузовского поселения.

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