Подмосковье 08 июля 2023, 15:30 Глава Химок Волошин поздравил жителей округа с Днем семьи, любви и верности

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Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности. Праздник посвящен истории православных святых Петра и Февронии, которые являются символом счастливой супружеской жизни.

«В нашей стране всегда в особом почете были семейные ценности и традиции. Семья — самое важное в жизни, то, что мотивирует нас к успеху и новым достижениям. Она дарит нам поддержку, уверенность, заботу и ежедневное чувство счастья. Поздравляю с Днем семьи, любви и верности! Счастья, крепкого здоровья и благополучия!» — сказал руководитель муниципалитета.

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В честь знаменательного дня на причале «Химки» прошло чествование супругов, которые прожили вместе более 50 лет. Мероприятие посетили 20 семейных пар.

Степан Сергеевич и Зоя Михайловна Коротаевы прожили вместе 59 лет, в следующем году супруги отметят бриллиантовую свадьбу. По словам главы семейства, по прошествии многих лет они с женой по-прежнему смотрят друг на друга влюбленными глазами. Также он рассказал, что сохранять интерес в их отношениях помогает общее хобби — фитнес.

Химкинские волонтеры организовали для юбиляров фотозону и вручили им символические подарки. После торжественной части участники праздника отправились на речную прогулку на теплоходе, где они смогли полюбоваться берегом канала имени Москвы и вспомнить начало их семейной жизни.

«Желаю всем семейным парам любви, взаимопонимания и, конечно же, счастья! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение. Я уверен, что, глядя на наше старшее поколение, в молодежи усиливается любовь к своим близким и родине», — подчеркнул депутат Артур Каримов.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 1 октября 2019 года в регионе реализовывают проект для пенсионеров «Активное долголетие». Целью программы является социализация и привлечение к активному образу жизни людей преклонного возраста. Участниками «Активного долголетия» могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, а также граждане, которые получают пенсию за выслугу лет.

При поддержке главы Химок Дмитрия Волошина клуб «Активное долголетие» открыли в округе 16 февраля 2021 года. Местные пенсионеры могут пройти курсы компьютерной грамотности, заняться дыхательной гимнастикой, северной ходьбой, пением, йогой и настольным теннисом. Также для участников организовывают кинопоказы и экскурсии на автобусе и теплоходе.

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