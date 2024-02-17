Подмосковье 17 февраля 2024, 14:49 Глава Химок Волошин пообщался с жителями в рамках выездной администрации Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В жилом комплексе «Солнечная система» в Старых Химках состоялась выездная администрация. Основной упор был сделан на обсуждение вопросов организации дорожного движения и графика вывоза твердых коммунальных отходов на территории микрорайона.

Житель Сергей Вересняк попросил установить запрещающие дорожные знаки у школы «Лидер». Дмитрий Волошин подтвердил, что комиссия по безопасности дорожного движения уже провела проверку территории школы и до 1 сентября будет установлено соответствующее дорожное обозначение.

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Елена Хлопонина изложила проблему несвоевременного вывоза мусора из-за запаркованных дворов в жилых комплексах «Солнечная система» и «Две столицы». В ответ Дмитрий Волошин сообщил, что данная ситуация находится под особым контролем и во всех дворах будут введены новые правила дорожного движения для решения проблемы.

В рамках выездной администрации также провела личный прием замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктория Калинина, где обсуждалось строительство новой железнодорожной станции Химки-2 рядом с жилыми комплексами. Планируется начать работы в 2024 году.

Всего было принято 30 обращений химчан по различным вопросам ЖКХ, благоустройства и работы общественного транспорта. Следующий прием жителей запланирован на 21 февраля в Сходне по адресу: улица Первомайская, дом 33, с 16:00 до 20:00.

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