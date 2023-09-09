Подмосковье 09 сентября 2023, 17:43 Глава Химок Волошин отметил высокую явку на выборах губернатора в округе Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава Химок Дмитрий Волошин посетил один из избирательных участков на территории учебно-тренировочного центра «Новогорск». Он отметил высокую явку по округу и напомнил, что для голосования на выборах губернатора в Химках открыты 118 пунктов.

«Выборы в Химках проходят в штатном режиме. На каждом участке у нас работают волонтеры, которые помогают жителям, и наблюдатели, которые контролируют правила и порядок проведения голосования. Десятки тысяч химчан уже отдали свой голос», — отметил Волошин.

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На участке в учебно-тренировочном центре свой голос отдал генеральный директор РБК Николай Молибог. Он подчеркнул важность выборов для всех жителей Подмосковья и, как местный житель, отметил, что желает Химкам процветания. Именно по этой причине Молибог пришел проявить свою гражданскую и политическую позицию.

«Это ответственность каждого гражданина — принимать участие в выборах, то есть определять завтрашний день. Я призываю молодежь активнее в этом участвовать. Я здесь давно живу, пусть Химки будут лучшим городом Земли», — добавил гендиректор РБК.

Избирательные участки в Химках открыты с 08:00 до 20:00, голосование продлится до 10 сентября. Сделать выбор жители региона могут как на избирательном участке, так и дистанционно. По числу заявлений на участие в ДЭГ Московская область стала безусловным лидером.