Подмосковье 26 ноября 2023, 14:30 Глава Химок Волошин открыл ледовый сезон в округе Пресс-служба администрации городского округа Химки

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин дал старт новому ледовому сезону. Он также пообщался с семьями, которые в числе первых пришли покататься на льду.

В минувшую субботу, 25 ноября, в Химках открыли Театральный каток. Его заливают пятый сезон подряд в Юбилейном сквере у театра «Наш дом». Это самая большая площадка в округе.

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«Я рад объявить пятый юбилейный сезон Театрального катка открытым. В прошлом году он стал самым популярным во всем Подмосковье. За зиму ледовую площадку посетили более 70 тысяч человек», — рассказал Дмитрий Волошин.

Он также выразил уверенность в том, что этот сезон пройдет не менее успешно, и пожелал всем отличного настроения и ярких эмоций.

Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки

Отметим, что площадь открытого катка составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров. По просьбам местных жителей в новом сезоне увеличили павильон раздевалки, а также расширили зону фуд-корта и открыли три передвижные торговые точки.

Вход на каток — бесплатный для всех желающих. Он работает ежедневно с понедельника по четверг с 10:00 до 21:30, а также с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:30. Тут же можно взять в аренду снаряжение, воспользоваться услугами инструкторов и заточить коньки.

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