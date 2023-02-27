Подмосковье 27 февраля 2023, 17:12 Глава Химок учтет предложения жителей по строительству детского сада в микрорайоне Левобережном

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с заместителем прокурора Даниилом Гавриловым провели совместный прием жителей. На встрече обсудили строительство детского сада при гимназии № 16 в микрорайоне Левобережном, а также вопросы ЖКХ и ремонт дорог.

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Главной темой встречи стало строительство детского сада на территории гимназии № 16. Родители переживают, что из-за открытия дошкольного учреждения у учеников не останется спортивного ядра для занятий на свежем воздухе. Поэтому жители просят рассмотреть альтернативное место для строительства.

Глава предложил химчанам провести круглый стол с родителями гимназистов, управлением по образованию и экспертами для обсуждения деталей проекта.

«Открытие детского сада на Левом берегу просто необходимо. В этом микрорайоне проживают много семей с маленькими детьми. Чтобы сократить дефицит мест, нужно полноценное дошкольное учреждение. Волнение родителей можно понять. Однако подчеркну, что другое место для строительства пока не найдено. Будущий проект детского сада обсудим за круглым столом. Учтем все замечания и пожелания химчан», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Глава рассказал, что проект строительства учитывает обустройство нового спортивного ядра для школьников. Планируется, что гимназистам откроют многофункциональную площадку, на которой можно будет играть в волейбол, баскетбол и футбол. Работы начнутся вместе со строительством детского сада. По проекту гимназия № 16 станет единым образовательным комплексом со всей необходимой инфраструктурой.

Также к главе обратилась жительница Химок Надежда Вдовина с просьбой отремонтировать крышу дома № 2 на улице 9 Мая. Дмитрий Волошин поручил управлению ЖКХ определить сроки работ и компенсировать ей последствия протечки.

Химчанин Николай Мокров попросил отремонтировать дорогу от дома № 9 на улице Машинцева до площадки для раздельного сбора крупных бытовых отходов «Мегабак», обустроить тротуар и установить опоры освещения. Глава поручил профильному управлению включить участок в перечень работ на 2023 год.

Глава городского округа Химки проводит личный прием граждан два раза в месяц. Записаться можно по номеру телефона 8 (495) 572-73-38.

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