Подмосковье 16 июня 2023, 21:44 Глава Химок: территория округа увеличилась в 2,5 раза

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Глава Химок Дмитрий Волошин выступил с ежегодным обращением к жителям округа. Он рассказал, что территория Химок увеличилась в 2,5 раза с начала года.

С 1 января 2023 года в состав округа вошли 36 населенных пунктов. Общая площадь Химок возросла до 25,7 тысячи гектаров. Число жителей увеличилось до 411 тысяч человек. При этом рабочих мест для их трудоустройства хватает.

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«В Кутузовском и Луневском располагаются восемь крупных предприятий и почти две тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня там почти девять тысяч рабочих мест. Мы планируем увеличить эту цифру», — сообщил Волошин.

Площадь лесов в округе увеличилась до 10 тысяч гектаров. В состав Химок включили озера Круглое, Черное и река Горетовка. Также округ приобрел уникальный объект культурного наследия — усадьбу Середниково.

Теперь в Химках находится особо охраняемая природная зона «Курочкино болото» общей площадью почти 60 гектаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев во время обращения сообщил, что экономика Подмосковья выросла на 12,3% с начала года.

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