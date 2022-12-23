Подмосковье 23 декабря 2022, 18:28 Глава Химок сделает новогодние подарки трем детям добровольца СВО в рамках акции «Елка желаний»

Читать 360tv в

Химки присоединились к ежегодной всероссийской акции «Елка желаний». Глава городского округа исполнит мечту троих детей добровольца, который принимает участие в специальной военной операции. Дмитрий Волошин передаст подарки ребятам уже на следующей неделе.

Реклама

«Елка желаний» — всероссийская акция проекта «Мечтай со мной», которая проводится в России с 2018 года. Дети пишут свои желания на открытках, которые потом вешают на елки в различных ведомствах и организациях, а после чиновники берут на себя их исполнение.

Поучаствовать в акции могут дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребята из малообеспеченных семей и дети-сироты. Участие в акции в этом году также принимают дети мобилизованных, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Эта акция — возможность сделать доброе дело и исполнить заветные мечты детей! Соня, Ярослав и Даша попросили в своем письме набор для акварельной живописи, футбольный мяч, рюкзак волонтера и блокнот. Уже на следующей неделе навещу ребят и подарю им все, о чем они попросили», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Участие в акции также приняли заместители главы, начальники управлений и местные депутаты.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».