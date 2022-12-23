Подмосковье 23 декабря 2022, 12:53 Глава Химок рассказал об итогах уходящего года на новогоднем приеме

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел традиционный новогодний прием в театре «Наш дом». Он подвел итоги уходящего года и наградил химчан за трудовые успехи и работу на благо округа.

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Дмитрий Волошин вручил знаки отличия активистам и предпринимателям, которые внесли вклад в сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, Херсона, Запорожья и российских военнослужащих.

Этот год — непростой для нашей страны, непростой для всех нас. Но он показал, как важно единство и сплоченность, всеобщая готовность достойно преодолевать испытания. Этот год показал, как много среди химчан настоящих патриотов, которые приходят на помощь родной стране. Суверенитет и свободу России сегодня отстаивают российские военнослужащие в зоне СВО. Мы преклоняемся перед каждым защитником, который с честью выполняет боевые задачи, проявляет мужество и смелость. Каждый из них — герой. Хочу выразить особые слова поддержки семьям героев. Вы всегда можете рассчитывать на нас. Мы с вами! Дмитрий Волошин

Глава Химок рассказал, что в 2022 году при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в Химках реализовали сразу несколько крупных проектов. Модернизировали спорткомплекс «Родина», капитально отремонтировали крупнейшую поликлинику города на улице Лавочкина, построили надземный пешеходный переход у жилого комплекса «Солнечная система», открыли шесть палисадиков на 360 мест для дошкольников.

Дмитрий Волошин отметил, что приоритетом остается реализация проектов, направленных на развитие комфортной городской среды. Так, в этом году в Химках благоустроили 28 дворов и обустроили 49 детских и спортивных площадок, обновили 13 дорог, отремонтировали более 90 подъездов.

Будущий 2023 год также принесет перемены: к Химкам присоединятся новые территории.

«Особенно важное событие для нашего округа: с нового года к Химкам присоединяются территории Солнечногорского округа — поселений Луневское и Кутузовское. В общей сложности это 36 населенных пунктов. Число химчан увеличится на 18 тысяч человек. Площадь нашего округа вырастет в два с половиной раза и составит почти 26 тысяч гектаров. С учетом пожеланий жителей мы формируем план развития новых территорий. В новом году вместе с вами будем воплощать его в жизнь», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Депутат Госдумы Ирина Роднина также выступила на церемонии награждения.

«Этот год нам показал, кто рядом, кто умеет сплотиться, кто может решать самые высокие задачи. На плечи городскому округу Химки выпало много, задачи решались ежедневно, можно сказать, ежечасно. Работал потрясающий коллектив. Новые территории — задел на будущее», — отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.

За трудовые успехи на благо округа Дмитрий Волошин наградил 11 химчан — представителей различных профессий: деятелей культуры и образования, спасателя, полицейского, медработника и других.

Также на церемонии вручили 16 почетных знаков «С благодарностью от главы» за оказание поддержки российским военнослужащим. Среди награжденных в этой номинации — Мария Постольникова, супруга добровольца, лидер движения «Ангелы фронта». Она объединила жен мобилизованных химчан, активистов и волонтеров для сбора гуманитарной помощи. Знаком отличия наградили и Анастасию Бурцеву, главную медсестру филиала № 8 военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко, где проходят лечение раненные в ходе СВО бойцы.

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