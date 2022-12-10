Подмосковье 10 декабря 2022, 19:36 Глава Химок рассказал о ликвидации последствий пожара в «Меге»

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Глава Химок Дмитрий Волошин 10 декабря провел выездной штаб на месте сгоревшего OBI совместно с представителями ТЦ «Мега Химки». Он сообщил, что центральный корпус торгового центра не пострадал и вскоре будет приниматься решение о его открытии для посетителей.

«Службы уже приступили к разбору завалов на парковке вблизи сгоревшего OBI. В воскресенье планируем подачу электроснабжения в торговом центре. Затем будет приниматься решение об открытии „Меги“ для посетителей. Напомню, что центральный корпус ТЦ не пострадал — благодаря оперативности экстренных служб и сработавшей системе пожарной безопасности», — сказал Дмитрий Волошин.

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Территорию вблизи строительного гипермаркета OBI оцепили барьерным ограждением, на месте дежурят полиция и спасатели. Для них круглосуточно работает теплый мобильный комплекс, организовано горячее питание.

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«С руководством „Меги“ и арендаторами находимся на связи. Окажем необходимое содействие для того, чтобы торговый центр смог продолжить работу в прежнем режиме», — добавил глава Химок.

Возгорание на территории гипермаркета произошло 9 декабря, около шести часов утра. Огонь быстро охватил площадь порядка семи тысяч квадратных метров из-за легковоспламеняющихся товаров внутри здания. В 8:25 открытые очаги возгорания были локализованы. В результате пожара погиб один человек.

Дмитрий Волошин сообщил, что с семьей погибшего уже связались, власти округа окажут родным всю необходимую помощь.

Следственные органы работают над установлением причин пожара. По предварительной версии, была нарушена техника безопасности при проведении сварочных работ внутри магазина. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

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