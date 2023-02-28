Подмосковье 28 февраля 2023, 10:19 Глава Химок рассказал о действующих в городском округе мерах поддержки бизнеса

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Глава Химок рассказал о региональных и муниципальных мерах поддержки бизнеса, действующих в городском округе. Особое внимание в 2023 году уделят компаниям в сфере IT.

IT-компании получат гранты за счет регионального бюджета в рамках расширения или создания бизнеса.

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«В Химках более 33 тысяч юридических лиц, предпринимателей и самозанятых, которые развиваются в самых разных направлениях. Из них более 800 — заняты в сфере IT. По поручению губернатора разработана новая программа финансовой поддержки компаний в области цифровых технологий — гранты от восьми до 20 тысяч рублей ежемесячно за каждое созданное рабочее место», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Размер выплаты и ее продолжительность зависят от количества новых рабочих мест и уровня заработной платы. Компании, создавшие от пяти до 20 мест, будут получать выплату в течение года, от 20 до 100 мест — два года, от 100 до 500 мест — три года, а от 500 — пять лет.

Если заработная плата сотрудников будет от 120 до 150 тысяч рублей, тогда размер гранта составит восемь тысяч рублей в месяц за каждого сотрудника; с зарплатой от 150 до 230 тысяч рублей — 10 тысяч на сотрудника; от 230 до 300 тысяч рублей — 15 тысяч рублей; свыше 300 тысяч рублей — 20 тысяч рублей.

Также в Химках продолжат предоставлять IT-компаниям налоговые льготы, кредиты по сниженной ставке до 3%, льготы по страховым взносам и гранты на разработку отечественных программных платформ.

Сотрудники таких компаний могут рассчитывать на льготные ипотеки, упрощенную процедуру трудоустройства и отсрочку от призыва на военную службу. Более подробную информацию об условиях получения гранта можно найти на инвестиционном портале Московской области, а также в телеграм-канале Центра поддержки химкинских предпринимателей.

Кроме того, с 2023 года в Химках запущена новая система отработки обращений предпринимателей. Отправить запрос можно несколькими способами — через инвестиционный портал Московской области, «Добродел-Бизнес», горячую линию 0150, почту и социальные сети губернатора, а также Министерство инвестиций Московской области. Обращения автоматически поступают в ЦУР «Бизнес» и распределяются по профильным специалистам. Они следят, чтобы помощь была оказана качественно и в срок.

Все представители бизнеса Химок могут получить те или иные меры поддержки, реализуемые в Подмосковье. По итогам 2022 общая сумма выплат химкинским предпринимателям составила более 36 миллионов рублей.

Самыми востребованными программами стали — компенсация 50% стоимости нового оборудования, компенсация 50% комиссии при выходе на маркетплейсы, компенсация расходов в рамках договора франшизы, компенсация 70% первого лизингового платежа, компенсация до 85% расходов по аренде социальным предпринимателям, а также гранты молодым бизнесменам.

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