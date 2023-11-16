16 ноября 2023, 20:28
Глава Химок проверил замену трубопровода на улице Чкалова
Аварийная бригада ТСК «Мосэнерго» В Старых Химках у дома № 4 на улице Чкалова восстанавливает поврежденный участок теплосети. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход работ по замене изношенного трубопровода.
«По этому адресу ТСК „Мосэнерго“ меняют сети протяженностью более 30 метров. На этой ветке у нас пять многоквартирных домов и соцобъекты», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
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Ресурсоснабжающая организация планирует завершить врезку нового трубопровода до конца дня. Затем бригада засыпет траншею, а весной территорию благоустроят.
Всего в округе 16 ноября работают 14 бригад, которые восстанавливают теплоснабжение и горячее водоснабжение на улицах Первомайской, Совхозной, Чкалова, Библиотечной, Кирова, Парковой, Речной, Железнодорожной, Спартаковской, Советской и проспекте Мельникова. Также одна из бригад монтирует сетевой насос в тепловом пункте у дома № 31 на улице Мичурина.
Чтобы повысить надежность отопления и горячего водоснабжения дополнительно заменят более трех километров изношенного трубопровода. Также установят байпасы на улицах Марии Рубцовой, Кирова, Мельникова, Микояна, Первомайской и Чапаева, которые позволят ремонтировать теплосеть без отключения абонентов.
Ранее резервную схему подключили на Нагорном шоссе. Там установили байпас протяженностью 160 метров. Это позволило обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение в шести многоквартирных домах: № 1 и № 1а на Нагорном шоссе, а также в домах № 66, 66а, 68 и 68а на Юбилейном проспекте.
Всего с начала отопительного сезона в Химках устранили более 240 прорывов на трубопроводе, развоздушили инженерные коммуникации в 500 многоквартирных домах и заменили более 50 насосов и запорных арматур на сетях и в центральных тепловых пунктах. Также в округе дополнительно переложили еще более двух километров труб, что позволило восстановить бесперебойную подачу отопления и горячего водоснабжения в 786 домах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».
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ЖКХ
Химки
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