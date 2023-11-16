Подмосковье 16 ноября 2023, 20:28 Глава Химок проверил замену трубопровода на улице Чкалова Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Аварийная бригада ТСК «Мосэнерго» В Старых Химках у дома № 4 на улице Чкалова восстанавливает поврежденный участок теплосети. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход работ по замене изношенного трубопровода.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«По этому адресу ТСК „Мосэнерго“ меняют сети протяженностью более 30 метров. На этой ветке у нас пять многоквартирных домов и соцобъекты», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Ресурсоснабжающая организация планирует завершить врезку нового трубопровода до конца дня. Затем бригада засыпет траншею, а весной территорию благоустроят.

Всего в округе 16 ноября работают 14 бригад, которые восстанавливают теплоснабжение и горячее водоснабжение на улицах Первомайской, Совхозной, Чкалова, Библиотечной, Кирова, Парковой, Речной, Железнодорожной, Спартаковской, Советской и проспекте Мельникова. Также одна из бригад монтирует сетевой насос в тепловом пункте у дома № 31 на улице Мичурина.

Чтобы повысить надежность отопления и горячего водоснабжения дополнительно заменят более трех километров изношенного трубопровода. Также установят байпасы на улицах Марии Рубцовой, Кирова, Мельникова, Микояна, Первомайской и Чапаева, которые позволят ремонтировать теплосеть без отключения абонентов.

Ранее резервную схему подключили на Нагорном шоссе. Там установили байпас протяженностью 160 метров. Это позволило обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение в шести многоквартирных домах: № 1 и № 1а на Нагорном шоссе, а также в домах № 66, 66а, 68 и 68а на Юбилейном проспекте.

Всего с начала отопительного сезона в Химках устранили более 240 прорывов на трубопроводе, развоздушили инженерные коммуникации в 500 многоквартирных домах и заменили более 50 насосов и запорных арматур на сетях и в центральных тепловых пунктах. Также в округе дополнительно переложили еще более двух километров труб, что позволило восстановить бесперебойную подачу отопления и горячего водоснабжения в 786 домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».

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