Подмосковье 29 июля 2023, 17:35 Глава Химок проверил состояние дворов, школ и детсадов в Кутузовском микрорайоне Фото: пресс-служба администрации Химок

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Глава Химок Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина проверили работу МФЦ, состояние школы, детского сада, дворов и дома культуры в Кутузовском микрорайоне. Родители и воспитатели детсада «Солнышко» сообщили о недостатке мест.

Сейчас в дошкольном учреждении обучаются 380 малышей. Волошин отметил, что в этом и следующим годах в Кутузовском откроют еще два детских сада почти на 550 мест.

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«Чтобы сократить очереди для дошкольников, в этом году при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в деревне Рузино откроем детский сад на 190 мест, а в 2024-м — сад на 350 малышей в Юрлове», — отметил Дмитрий Волошин.

В начале года в микрорайоне Кутузовский отделение МФЦ открылось после ремонта. Каждый месяц его посещают две тысячи человек.

«Мы очень рады, что нам открыли этот МФЦ. Хорошее, чистое, большое помещение», — рассказала местная жительница Маргарита Евстафьева.

В Доме культуры занимаются более 500 детей, а также участники клуба «Активное долголетие». Для этого открыли 30 творческих кружков и спортивных секций — по хореографии, театральному искусству, вокалу, фольклору, изобразительному искусству, военно-патриотический клуб, секции карате и футбола.

Местные жители попросили отремонтировать вход здания. Волошин заверил, что к работам приступят в ближайшее время.

Также Дмитрий Волошин и Ирина Роднина осмотрели дворовую территорию в микрорайоне Школьный. Жильцы дома попросили отремонтировать детскую и спортивную площадку, тротуары и дворовой проезд. Работы включат в программу комплексного благоустройства на 2024 год.

«Выездная администрация, мне кажется, очень хорошая инициатива. Люди приходят к разным комиссиям — по образованию, по спорту, безопасности, по организации бизнеса», — заявила Роднина.

В следующий раз Волошин осмотрит микрорайон Сходня 31 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил улучшить содержание парков в округах региона.

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