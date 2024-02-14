Подмосковье 14 февраля 2024, 15:10 Глава Химок проверил реконструкцию детского сада № 9 на Юбилейном проспекте Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с родителями и воспитателями осмотрел ход реконструкции детского сада № 9 на Юбилейном проспекте. Строители уже завершили работы по обустройству подвала и первого этажа и приступили к возведению стен второго.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Старый двухэтажный сад был фактически снесен, и на его месте строители начали строительство нового четырехэтажного здания. Площадь объекта увеличится до 4,8 тысячи квадратных метров. На строительной площадке работает бригада из 25 человек и трех единиц техники. Они уже провели демонтаж старых конструкций, завершили работы по цокольному и первому этажам, и начали возведение стен второго этажа. Общая готовность строительства на текущий момент составляет 20%.

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«Этот детский сад был открыт более 50 лет назад. Сегодня он нуждается в модернизации. Мы приняли решение провести полную реконструкцию, чтобы учреждение соответствовало всем современным стандартам. Мощность сада будет увеличена почти в два раза, что позволит одновременно принимать до 320 детей», — отметил Дмитрий Волошин.

После завершения реконструкции в детском саду появятся спальни и игровые зоны для 13 групп детей разного возраста, а также физкультурный и музыкальные залы, дополнительные кабинеты для занятий и медицинский пункт. На территории установят детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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