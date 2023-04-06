Подмосковье 06 апреля 2023, 13:47 Глава Химок проверил качество уборки дорог и дворов на улице Московской

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Масштабные работы по наведению порядка в Химках стартовали 1 апреля в рамках месяца чистоты и благоустройства. Глава округа вместе с жителями проверил качество уборки на улице Московской в микрорайоне Старые Химки.

Коммунальные службы уже помыли проезжую часть, тротуары и автобусные остановки в микрорайоне. Также убрали прошлогоднюю листву и мусор, посеяли газон и покрасили ограждения.

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«В рамках месяца чистоты и благоустройства все общественные пространства будут убраны. Все элементы инфраструктуры отремонтируем и покрасим. Проезжие части, остановки общественного транспорта моем специальным средством. Такую работу проводим каждый год», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В порядок привели двор дома № 1 на улице Московской. Здесь заасфальтировали ямы, обновили входные группы подъездов, покрасили скамейки и ограждения, детскую и спортивную площадки. Летом проведут дополнительное благоустройство.

«Попросили Дмитрия Владимировича посадить побольше деревьев и цветов, сменить детскую и спортивную площадку, поставить красивые скамейки», — рассказала председатель дома № 1 на улице Московской Марина Склярова.

За первую неделю апреля в Химках уже помыли более 70 тысяч квадратных метров дорог, 80 опор освещения и 23 памятника, очистили газоны и обрезали деревья, подготовили к открытию шесть фонтанов. Также отремонтировали и покрасили более 45 детских площадок и более километра ограждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что городское благоустройство — один из приоритетов в регионе.

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