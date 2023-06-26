Подмосковье 26 июня 2023, 01:30 Глава Химок проверил ход капитального ремонта школы-интерната «Кадетский корпус»

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход капитального ремонта школы-интерната «Кадетский корпус» в микрорайоне Сходня. За обновлением учебного заведения проследили также ученики и их родители.

«Площадь работ составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров. Внутри уже завершен демонтаж, заменены инженерные сети. Приступаем к чистовой отделке. Ежедневно на объекте трудятся более 70 строителей. После капремонта установим здесь всё необходимое оборудование для комфортного обучения. В обновленную школу дети вернутся уже 1 сентября», — отметил глава муниципалитета.

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На текущий момент строители уложили новую плитку в коридорах учебного заведения, подготовили стены для отделки и проложили все коммуникации. Кроме того, изменения произойдут и в учебных классах, библиотеке, актовом и спортивном залах. Снаружи также обновляют фасад и вход в школу.

«Все то время, что детки учатся, мы ждали ремонта. Поэтому мы очень рады, постоянно сюда приезжаем и проверяем, как тут все делается. На все вопросы нам всегда отвечают, все показывают и рассказывают. Если у нас есть какие-то замечания или предложения, то прям на карандаш и сразу решается», — поделилась мама воспитанниц учебного заведения Анна Фосс.

В школе-интернате «Кадетский корпус» открыты два профильных класса, которые курирует СК России. Выпускники учебного заведения поступают МГУ имени М. В. Ломоносова, МГИМО, Московскую Академию Следственного комитета, Военный университет Министерства обороны, Академию гражданской защиты МЧС Российской Федерации и другие престижные вузы.

Ранее в ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье занимает второе место в России по качеству образования.

«Мы хорошо двигаемся по качеству образования. И это не эмоции, мерилом являются ОГЭ, ЕГЭ и школьные олимпиады. Занимаем уверенно второе место в стране по образованию. Соответственно, в прошлом году на олимпиаде мы завоевали 309 медалей, в этом году — 375», — подчеркнул глава региона.

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