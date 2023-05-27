Подмосковье 27 мая 2023, 05:21 Глава Химок проверил ход капитального ремонта дорог в округе

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход капитального ремонта дороги на Спартаковской улице. Всего в течение лета в округе заменят более 95 тысяч квадратных метров асфальта.

«В этом году мы проложим почти 12 километров нового асфальта. Здесь, на Спартаковской, мы заменяем проезжую часть, тротуар и бордюрный камень по всей улице. Установим новые дорожные знаки, расчертим свежую разметку, а также обустроим новый остановочный павильон. Завершить работы планируем до конца июня», — отметил Волошин.

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Капремонт проводят в два этапа. На текущий момент специалисты обновляют дорогу в деревне Жилино, кварталах Свистуха и Вашутино, съезд в конце улицы Первомайской и улицу Спартаковская.

В рамках второй волны обновят участки на улице Маяковского в Сходне, в Коммунальном проезде, в деревне Саврасово и на улице Ивановская. Все дороги ремонтируют с использованием «евроасфальта». Поддержку при работах оказывает Минтранс Подмосковья.

Также глава округа напомнил о ямочном ремонте. С начала года рабочие устранили более 10 тысяч неполадок на дорогах, план выполнен на 95%. Летом специалисты уберут ямы, которые дополнительно выявили в ходе надзорных инспекций.

Кроме того, в Химках продолжается сбор предложений по ремонту дорог на следующий год. Проголосовать за участок можно на портале «Добродел» до 31 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о продолжении масштабных дорожных работ в регионе.

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