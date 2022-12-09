Подмосковье 09 декабря 2022, 10:54 Глава Химок провел оперштаб на месте пожара в гипермаркете OBI

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Сегодня ранним утром в торговом центре «Мега» загорелся строительный гипермаркет OBI. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и заместитель председателя правительства Роман Каратаев провели заседание оперативного штаба.

Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти: произошло обрушение кровли. В ликвидации возгорания принимают участие более 20 пожарных расчетов. Согласно данным экстренных служб, благодаря сработавшей системе противопожарной безопасности огонь не распространился по всему торговому центру.

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«Нахожусь на месте пожара. У „Меги“ совместно с МЧС развернули оперативный штаб. Уже в 8:25 возгорание было локализовано. Угрозы дальнейшего распространения огня нет», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Ситуация под контролем МЧС, прокуратуры и правоохранительных органов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность жителей и эвакуацию машин.

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