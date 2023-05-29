Подмосковье 29 мая 2023, 15:23 Глава Химок провел личный прием жителей по вопросам ЖКХ

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Глава Химок провел личный прием граждан. На встрече с жителями округа обсудили содержание подвалов жилых домов, перерасчет за отопление, формирование инвестпрограмм, работу управляющих компаний и другие вопросы ЖКХ.

Константин Жданов из Сходни рассказал, что в его квартире отсырели обои из-за затопленного подвала. Авария на сетях «Мосэнерго» в доме № 31 на улице Мичурина произошла во время отопительного сезона. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поручил сотрудникам управления ЖКХ провести инспекцию в доме и отремонтировать трубопровод.

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Жители другого дома на улице Мичурина, Евгения Кошелева и Ольга Симонова, попросили отремонтировать крышу и межпанельные швы. Глава Химок порекомендовал провести собрание жильцов вместе с депутатом и включить эти работы в инвестпрограмму по ремонту дома.

Александра Бутенко из Новых Химок попросила устранить подтопление подвала дома № 23 на улице Бабакина и отремонтировать инженерные коммуникации вместо фасада. Этот вопрос решат коллегиально на собрании жильцов. Также глава округа попросил предоставить жильцам акт расходов управляющей компании.

Татьяна Одинева из Старых Химок попросила помочь с получением перерасчета платежей за отопительный сезон. Она отметила, что в доме № 23 на Ленинском проспекте, зимой центральное отопление не работало в полном объеме. Дмитрий Волошин поручил управлению ЖКХ разобраться с платежками, а также решить вопрос с лужами во дворе дома.

Глава городского округа Химки проводит личный прием жителей дважды в месяц. Записаться можно по номеру: 8 (495) 572-73-38.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов в регионе.

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