Подмосковье 23 июня 2023, 20:42 Глава Химок провел личный прием жителей округа

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел традиционный прием жителей. Участники встречи обсудили благоустройство, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и права обманутых дольщиков в микрорайоне Сходня.

Председатель совета дома № 1 по улице Московской Марина Склярова обратилась к главе с просьбой с кафе, которое открылось на первом этаже ее дома. Запахи еды попадают прямо в квартиру по вентиляционной трубе.

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«Вывели трубу на фасад без разрешения общего собрания собственников. И жители жалуются, что у них в квартирах постоянный запах приготовления пищи», — отметила жительница.

Волошин поручил профильному управлению взять на контроль это обращение и направить запрос в надзорные ведомства. В первую очередь необходимо предоставить документы в прокуратуру на проверку легальности.

«Далее нужно направить документы в Роспотребнадзор специально от нас и направить документы в МЧС. Мы вас в обиду не дадим, не переживайте. Пока предварительно я вам могу сказать, что мы уберем эти трубы», — заявил глава округа

Дольщик Людмила Ляшко около 15 лет назад вложилась в строительство многоквартирного дома № 31 на улице Вишневой в микрорайоне Сходня, застройщик обанкротился. По закону женщине могут возместить деньги, однако вложенная сумма обесценилась по прошествии лет. Жительница обратилась к Дмитрию Волошину за помощью, глава отметил, что администрация округа рассмотрит возможность включения женщины в очередь на получение жилья.

Глава Химок проводит личные приемы два раза в месяц. Записаться можно по номеру телефона 8 (495) 572-73-38.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении заявил, что проблема дольщиков в Подмосковье очень чувствительная. Он напомнил, что всего в Подмосковье без жилья остались 117 тысяч дольщиков. За время проведенной работы ключи или денежную компенсацию передали более чем 105 тысячам семей.

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