Подмосковье 29 января 2024, 14:53 Глава Химок проконтролировал ремонт трубопровода на улице Молодежной Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Дмитрий Волошин проверил ремонт трубопровода горячего водоснабжения на улице Молодежной. Специалисты «Мосэнерго» заменят 40 метров изношенного участка теплосети.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«К участку подключены семь многоквартирных домов. Ранее жители обращались к нам с жалобами на пониженные параметры горячего водоснабжения. ТСК „Мосэнерго“ обследовали участок и приняли решение заменить изношенные сети», — сообщил Дмитрий Волошин.

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Вместе с тем глава проверил качество уборки снега у дома № 59 на улице Молодежной. Весь собранный снег вывезут на специальную площадку.

«Проверили, как устраняют последствия снегопада в Новых Химках. Одна из локаций, где прошла масштабная уборка, — на улице Молодежной. Всего в округе почти 700 дворовых территорий. В общей сложности для устранения последствий снегопада на линию выведены почти 200 снегоуборочных машин, тракторов и самосвалов, а также сотни дворников», — отметил глава городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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