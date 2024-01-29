29 января 2024, 14:53
Глава Химок проконтролировал ремонт трубопровода на улице Молодежной
Дмитрий Волошин проверил ремонт трубопровода горячего водоснабжения на улице Молодежной. Специалисты «Мосэнерго» заменят 40 метров изношенного участка теплосети.
«К участку подключены семь многоквартирных домов. Ранее жители обращались к нам с жалобами на пониженные параметры горячего водоснабжения. ТСК „Мосэнерго“ обследовали участок и приняли решение заменить изношенные сети», — сообщил Дмитрий Волошин.
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Вместе с тем глава проверил качество уборки снега у дома № 59 на улице Молодежной. Весь собранный снег вывезут на специальную площадку.
«Проверили, как устраняют последствия снегопада в Новых Химках. Одна из локаций, где прошла масштабная уборка, — на улице Молодежной. Всего в округе почти 700 дворовых территорий. В общей сложности для устранения последствий снегопада на линию выведены почти 200 снегоуборочных машин, тракторов и самосвалов, а также сотни дворников», — отметил глава городского округа.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.
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ЖКХ
Химки
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