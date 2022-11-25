Подмосковье 25 ноября 2022, 20:19 Глава Химок поздравил жительниц округа с Днем матери

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Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил жительниц округа с Днем матери в преддверии праздника. Торжественная церемония состоялась в химкинском театре «Наш дом».

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«Искренне поздравляю вас с самым душевным и светлым семейным праздником — с Днем матери! Мама — самое родное и самое дорогое для каждого из нас. Именно с матерью связаны наши особенные, самые трогательные воспоминания. Этот человек с нами с рождения: заботится, вкладывает в воспитание всю свою душу, прививает нравственные ориентиры, поддерживает в трудных ситуациях и вдохновляет на грандиозные успехи», — обратился к жительницам Дмитрий Волошин.

К поздравлениям присоединилась депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Дети — большое счастье и в то же время огромный труд. Дорогие женщины, я хочу пожелать вам мужества, терпения, крепкого здоровья. Пусть ваши дети будут самыми успешными и талантливыми», — сказала Ирина Роднина.

На торжественной церемонии глава наградил семь многодетных мам, которые занимаются общественной и благотворительной работой. Также Дмитрий Волошин выразил особые слова поддержки и благодарности матерям, чьи сыновья отправились в зону СВО. Глава отметил, что они воспитали настоящих героев и патриотов своей страны.

«Спасибо вам, дорогие женщины, дорогие мамы, за любовь и заботу, просто за то, что вы есть! В этот праздник для вас самые теплые пожелания — радости, крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!» — сказал глава.

На торжественной церемонии в честь Дня матери для химчанок выступили творческие коллективы городского округа.

День матери в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2022 году этот праздник выпадает на 27 ноября.

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