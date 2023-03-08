Подмосковье 08 марта 2023, 13:25 Глава Химок поздравил жительниц округа с 8 Марта

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Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил жительниц округа с Международным женским днем. Мероприятие, посвященное 8 Марта, прошлом в местном театре «Наш дом».

«Вы всегда удивляете нас своими талантами, ярко проявляете себя на ответственной работе, в предпринимательстве и творчестве, в общественной и культурной жизни нашего города. При этом успеваете уделять время себе и близким», — поздравил Волошин.

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Глава округа наполнил, что в прошлом году жительницы Химок присоединились к социальной работе и сбору гуманитарной помощи для российских военнослужащих, некоторые организовали благотворительный фонд «Ангелы фронта».

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Кроме того, в клубе «Активное долголетие» жительницы старшего возраста вяжут теплые вещи, которые также отправляют вместе с гуманитарной помощью в зону СВО. В итоге бойцы получили от жителей Химок более 133 тонн необходимых вещей.

Также химчанок поздравил председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.

«Этот прекрасный весенний день располагает, чтобы желать вам всего самого хорошего, здоровья, счастья, удачи, реализации всех ваших идей», — поздравил Малиновский.

Праздничный вечер завершился концертом с участием артистов театра и музыкальной группы Burito.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил связисток гвардейской бригады управления ВДВ под Щелково с Международным женским днем. Сейчас там служат 117 женщин.

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