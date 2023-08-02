Подмосковье 02 августа 2023, 15:04 Глава Химок поздравил жителей с Днем ВДВ Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воздушно-десантные войска отметили 93 года со дня основания. Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил действующих военнослужащих и ветеранов с праздником.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Мы гордимся каждым десантником за готовность противостоять любым вызовам и исполнить свой долг перед Отечеством. Прямо сейчас многие бойцы „крылатой пехоты“ мужественно стоят на защите нашей Родины в зоне спецоперации» — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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День воздушно-десантных войск в Химках отмечают патриотическими мероприятиями. Так, жители округа возложили цветы к памятнику «Доблесть и слава подразделений специального назначения России» в сквере имени Марии Рубцовой. Волонтеры организовали мастер-класс и вместе со школьниками смастерили своими руками фигурки десантников из картона.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Напомним, ко Дню военно-морского флота в парке имени Величко в Химках провели спортивную игру «Зарница». Дети прошли полосу препятствий, научились делать перевязку ран и собирать автомат АК-74.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил 45-ю бригаду спецназа ВДВ в Кубинке. Государственные награды за мужество и героизм получили свыше четырех тысяч человек.

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