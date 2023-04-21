Подмосковье 21 апреля 2023, 15:32 Глава Химок поздравил жителей с Днем труда Московской области

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Глава Химок поздравил жителей в преддверии Дня труда. Каждый год в третью субботу апреля чествуют лучших работников предприятий, которые вносят свой вклад в развитие Подмосковья.

Торжественное мероприятие прошло в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Участие в нем приняли первый заместитель главы Химок Родион Левочка, первый заместитель руководителя Госстройнадзора Московской области Дмитрий Белолипецкий, заместитель председателя Московской областной организации профсоюзов Наталья Медяник и депутаты.

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«В Химках трудятся десятки тысяч профессионалов своего дела. <…> Сегодня мы благодарим каждого из них за трудовые успехи, за профессионализм и добросовестное отношение к работе», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

На церемонии награждения благодарность губернатора Московской области вручили четырем сотрудникам из машиностроительного конструкторского бюро «Факел», научно-производственного объединения имени Лавочкина, международного аэропорта Шереметьево и компании «Фармзащита».

Светлана Прохорова из машиностроительного конструкторского бюро «Факел» и Марина Гриня из компании «Химкиэлектротанс» получили почетный знак Московской областной Думы «За труды».

Также наградили победителей Спартакиады среди работников предприятий, учреждений и организаций городского округа. Кубки получили управление физической культуры и спорта администрации городского округа Химки, научно-производственное объединение «Энергомаш» и научно-производственное объединение имени Лавочкина.

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