Подмосковье 12 июня 2023, 16:57 Глава Химок поздравил жителей с Днем России

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Центральной площадкой празднования Дня России в Химках стал сквер имени Марии Рубцовой. Глава городского округа Дмитрий Волошин поздравил жителей с праздником и пожелал всем добра и благополучия.

«Как отметил наш губернатор Андрей Воробьев, вместе мы — сила. Поэтому наша задача — приложить все усилия, чтобы сохранить суверенитет страны, отстоять многовековую историю и сохранить богатое культурное наследие, которое нам передали наши предки», — заявил Волошин.

В сквере имени Марии Рубцовой собрались сотни химчан. Для них провели концерт с участием профессиональных артистов, флаговое дефиле, барабанное шоу, тематические мастер-классы, детские интерактивные площадки. Все гости могли продегустировать блюда народов России и полевой кухни. В конце участники праздника исполнили государственный гимн.

В сквере «Юбилейный» состоялся масштабный велопробег. В нем поучаствовали более 50 химчан.

В парках «Дубки», «Подрезково», «Экоберег» и парке имени А. Величко, помимо концертов и патриотических мастер-классов, провели ежегодную выставку ретроавтомобилей и физкультурную программу «Вперед, Россия!».

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