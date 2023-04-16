Подмосковье 16 апреля 2023, 14:49 Глава Химок поздравил жителей округа с Пасхой

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил местных жителей с праздником Светлой Пасхи. В ночь на 16 апреля несколько тысяч граждан собрались возле церквей и храмов на пасхальные службы.

«Пусть этот день принесет в ваш дом мир и благополучие. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях. Пусть ваша жизнь будет полна счастья и любви», — сказал Волошин.

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В день Великой субботу все 20 храмов и церквей Химок принимали жителей и гостей города, чтобы освятить снедь — яйца, творожную пасху и куличи. В Богоявленском храме на улице Лавочкина всем прихожанам раздали освященные хлебобулочные изделия после крестного хода.

Также в Химках организовали отправку куличей в воинские части российским солдата. В частности, 200 штук и экипировку для воинов передали матери одного из участников СВО, которая отправилась навестить сына.

В этот же день активисты партии «Единая Россия», волонтеры и сотрудники администрации поздравили и передали куличи ветеранам ВОВ, семьям российских военных, а также многодетным и горожанам с ограниченными возможностями.

На территориях химкинских церквей и кладбищ перед праздником Пасхи власти провели благоустройство. Площадь уборки составила почти 550 тысяч квадратных метров — собрали листву, убрали остатки снега, отремонтировали и покрасили бордюры, заборы, скамейки, урны и информационные стенды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех россиян с Пасхой.