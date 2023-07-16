Подмосковье 16 июля 2023, 16:18 Глава Химок поздравил заслуженного металлурга Семенова с профессиональным праздником Глава Химок Волошин поздравил заслуженного металлурга Семенова с праздником Пресс-служба администрации города или района

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил химчанина, который является заслуженным металлургом России, Виктора Семенова, с Днем металлурга. Мужчине уже 83 года, и он до сих пор является профессионалом своего дела. Семенов продолжает трудовую деятельность, читает лекции в университетах и пишет книгу «Служу России», а его разработки до сих пор используют в космической отрасли по всему миру.

«Химчанин Виктор Семенов — заслуженный металлург Российской Федерации, профессор, лауреат премии имени академика В. П. Глушко, лауреат губернаторской премии „Наше Подмосковье“», — отметил Волошин.

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Виктор Никанорович посвятил науке всю свою жизнь. Он окончил Химкинский механический техникум, а затем устроился работать в НПО «Энергомаш». Начал он с контролера в цехе турбонасосных агрегатов, но благодаря упорному труду стал главным инженером завода, а после — главным научным сотрудником исследовательского центра, входящего в состав «Роскосмоса».

Благодаря изобретениям и открытиям Семенова, Химки получили статус наукограда. Металлург совершил два мировых научных открытия, запатентовал более 200 изобретений, написал свыше 300 научных работ.

Ранее заместитель главы городского округа Подольск Иван Шляхтин поздравил сотрудников Химико-металлургической компании в Подольске с наступающим профессиональным праздником. Нескольким сотрудникам вручили медали и благодарности за безупречную службу.

День металлурга — ежегодный профессиональный праздник, который отмечается в России в третье воскресенье июля. В 2023 году это 16 июля. В Московской области работают несколько металлургических заводов, благодаря чему индекс промышленного производства в регионе растет.