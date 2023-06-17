Подмосковье 17 июня 2023, 15:16 Глава Химок поздравил врачей военного госпиталя с Днем медработника

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В преддверии Дня медицинского работника глава Химок Дмитрий Волошин поздравил врачей филиала № 8 главного военного госпиталя имени Бурденко с профессиональным праздником. В медучреждении проходят реабилитацию военнослужащие.

В этом году Алла Ворфоломеева получила почетную грамоту президента России за заслуги в укрепление обороноспособности страны и высокие личные показатели в службе. Еще восьми медработникам вручили благодарственные письма от администрации Химок за усердную работу.

«Я думаю, что поделюсь этой наградой с каждым здесь присутствующим, с каждым работником, потому что мы — одна команда. Вместе мы выполняем те задачи, которые нам поручены министерством обороны», — сообщила Ворфоломеева.

«В нашем округе трудятся более полутора тысяч человек, которые избрали делом всей своей жизни лечение и спасение людей. Это одна из самых важных и благородных профессий в мире. Мы безмерно благодарны и признательны вам за эту работу», — заявил Волошин.

Также Волошин наградил начальника урологического отделения Алексея Капутовского, начальников отделений отдела кадров и строевого Юлию Романенко и Ольгу Яблонко, замначальника филиала госпиталя Ольгу Серикову, анестезиолога-реаниматолога Анастасию Лебедеву, травмотолога-ортопеда Андрея Старикова, отоларинголога Михаила Манукяна и старшую медсестру Аллу Афанасенкову.

«Хочу выразить слова благодарности нашим любимым медикам за ту заботу, которую оказываете нашим пациентам. Вы знаете, она не остается без награды», — поздравил коллег начальник филиала Сергей Хвостов.

Волошин навестил пациентов госпиталя. Он поблагодарил их за проявленное мужество и отвагу и пожелал выздоровления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о переходе больниц региона на новый стандарт работы.

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