Глава Химок поздравил волонтеров округа с Днем добровольца | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 17:10 Глава Химок поздравил волонтеров округа с Днем добровольца

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Глава Химок поздравил с Днем добровольца Московской области волонтеров Ресурсного центра. Дмитрий Волошин вручил десяти активистам волонтерские удостоверения. Также глава округа пообщался с семьями мобилизованных. Центры поддержки открыли по всему Подмосковью по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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«Дорогие ребята! Я хочу выразить огромную благодарность за ту работу, которую вы делаете. Это праздник тех, кто не жалеет сил и времени, чтобы помогать другим. Добровольческое движение объединяет более 1300 активных и неравнодушных химчан. И вы среди них. Сегодня ваше дело важно как никогда», — отметил Дмитрий Волошин.

В День добровольца Ресурсному центру исполнилось два года. Сегодня здесь продолжают сбор гуманитарной помощи для мобилизованных. В воинские части уже отправили 2,5 тонны груза — продовольствия, лекарств, дополнительной экипировки, дронов и тепловизоров. Эта помощь была собрана по инициативе неравнодушных жителей, химкинских предприятий, депутатов и ФК «Химки».

«Для меня быть добровольцем значит помогать другим людям, обществу и приносить добро в этот мир. Работа в Ресурсном центре дает мне огромный опыт, интересные знакомства и просто удовольствие от помощи нуждающимся», — рассказал волонтер Алексей Федюнин.

Ранее по поручению Дмитрия Волошина на базе регионального Ресурсного центра открыли штаб поддержки для семей мобилизованных. Волонтеры и соцработники уже приняли более 100 заявок на оказание помощи — в устройстве детей в сады вне очереди, поиске работы, оформлении кредитных каникул и получении выплат.

В центре поддержки Дмитрий Волошин встретился и пообщался с женой мобилизованного химчанина Натальей Тарабриной. Женщина получила путевку в детский сад вне очереди для своего сына, которому в этот день исполнилось два года. Глава округа поздравил мальчика и вручил подарки. Также поддержку получила Наталья Фуфина — ее сыну оформили путевку в ясли и оплатили реабилитацию после операции.

«Вопрос был решен моментально. Сегодня выдали путевку в детский сад рядом с домом. Мы чувствуем поддержку», — поделилась Наталья.

Дмитрий Волошин добавил, что с февраля волонтеры приняли, упаковали и отправили около 35 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса и мобилизованных граждан.