Подмосковье 20 марта 2023, 12:37 Глава Химок поздравил сотрудников и ветеранов «Аэрофлота» со 100-летним юбилеем компании

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Компания «Аэрофлот» 17 марта отметила 100-летие. Глава Химок поздравил сотрудников и ветеранов авиаперевозчика с юбилеем. Он пожелал летной погоды, новых открытий, удачи и успехов. В честь круглой даты в химкинском аэропорту Шереметьево устроили праздник.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что за вековую историю развития компания освоила десятки воздушных судов, включая отечественные разработки, открыла новые авиамаршруты, ставила рекорды и получала высокие награды за качественный сервис, комфортные и безопасные перелеты.

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«„Аэрофлот“ — лидер гражданской авиации в России, занимает первое место в стране по объему пассажирских перевозок. Уже 100 лет компания выполняет внутренние и международные рейсы, связывает регионы нашей страны и города мира», — написал Дмитрий Волошин в своем Telegram-канале.

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Для пассажиров химкинского аэропорта Шереметьево в честь праздника устроили концерт с песнями об авиации, дефиле действующих стюардесс в ретроуниформе «Аэрофлота», танцевальный флешмоб. Также провели розыгрыш призов среди тех, кто зарегистрировался на рейс в день праздника. Желающие могли сделать памятные снимки в брендированной фотозоне.

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