Подмосковье 01 сентября 2022, 23:33 Поделиться Telegram

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Viber Глава Химок поздравил школьников с Днем знаний пресс-служба администрации городского округа Химки

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В Химках детей, педагогов и родителей поздравили с началом нового учебного года. Учащихся школы № 32 «Лидер» 1 сентября поприветствовал глава городского округа Дмитрий Волошин.

пресс-служба администрации городского округа Химки

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«Я очень рад поздравить вас, дорогие ребята, учителя и родители, с Днем знаний! Сегодня мы даем старт новому учебному году. Желаю, чтобы он прошел для вас насыщенно и интересно. Успехов в учебе, отличных оценок и верных друзей! С Днем знаний!» — поздравил Дмитрий Волошин.

В этом году школа «Лидер» отмечает свою первую годовщину. Она была открыта при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2021 году.

пресс-служба администрации городского округа Химки

По итогам первого учебного года школа показала высокий уровень подготовки — трое победителей и 28 призеров Всероссийской олимпиады школьников, а также высокие баллы выпускников на ЕГЭ.

«Мы неспроста дали школе № 32 название „Лидер“ — она стала флагманом, на который уже равняются другие школы нашего городского округа. В этом году мы открываем здесь 8 первых классов — общеобразовательные и узкопрофильные — физико-технические, с английским уклоном и с IT-направлением», — сказал Дмитрий Волошин.

пресс-служба администрации городского округа Химки

Старшеклассникам предлагаются профильные классы: педагогический, предпринимательский и класс МВД. Курируют направления федеральные университеты, включая РАНХИГС, МПГУ, РЭУ имени Г. В. Плеханова и МФТИ имени Н. Э. Баумана.

В школе «Лидер», помимо основной программы, детям проводят дополнительные занятия на выбор — робототехнику, программирование, прототипирование, английский язык с носителем, проектную деятельность, 3D-моделирование или фехтование. В прошлом году в школе работало 34 кружка, в этом их количество увеличили до 65.

пресс-служба администрации городского округа Химки

К новому учебному году по программе «Цифровая образовательная среда» школа получила шесть телевизоров, 20 ноутбуков, видеокамеры, принтер и учебную литературу.

При поддержке главы Химок Дмитрия Волошина в школе установили электронную пропускную систему.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил детей, родителей и учителей с началом учебного года.

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