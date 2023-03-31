Подмосковье 31 марта 2023, 08:51 Глава Химок поздравил семью Синяткиных с 60-летием совместной жизни

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Глава Химок поздравил Веру Георгиевну и Валентина Васильевича Синяткиных с бриллиантовой свадьбой. Торжественная церемония прошла в Главном управлении ЗАГС городского округа.

«Дорогие Вера Георгиевна и Валентин Васильевич! От всего сердца поздравляю вас с бриллиантовой свадьбой — 60-летием совместной жизни. Искренне желаю вам крепкого здоровья, любви, согласия и благополучия. Чтобы рядом всегда были родные и друзья, на которых вы можете положиться!» — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Поздравить Веру Георгиевну и Валентина Васильевича пришла вся их большая семья — два сына, семь внуков и две правнучки. В подарок от главы округа пара получила телевизор, а правнучки — беспроводные наушники.

Пара познакомилась еще подростками в техникуме. Тогда же отличники учебы решили пожениться, как только им исполнится 18 лет. Вера Георгиевна проработала более 20 лет главным инженером на предприятии в Химках, а ее супруг — строителем. Главным секретом долгой семейной жизни они считают любовь и терпение.

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