Подмосковье 30 декабря 2022, 08:33 Глава Химок поздравил семью мобилизованного с наступающим Новым годом

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Дмитрий Волошин встретился с семьей мобилизованного химчанина, чтобы поздравить с наступающим Новым годом. Глава Химок вручил супруге и детям военнослужащего подарки от губернатора Московской области и администрации округа.

Глава семьи Абалаковых был призван в первые дни мобилизации. Дома его ждут жена и двое детей.

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«Муж просто сказал, что он там нужен, что он едет защищать свою семью. Мы им гордимся», — поделилась супруга военнослужащего Любовь Абалакова.

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Дочке мобилизованного глава округа подарил куклу и сладости, а сыну — сертификат в спортивный магазин. Супруга военнослужащего получила отпариватель для одежды, о котором она попросила.

«Мы понимаем, что главное пожелание семей военнослужащих в этот праздник — чтобы их герои скорее вернулись домой. Мы верим в них и ждем с победой, здоровыми и невредимыми! Пока бойцы защищают нашу страну, мы окажем их семьям всю необходимую заботу», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее глава Химок принял участие в ежегодной благотворительной акции «Елка желаний», где вытянул шар с новогодними пожеланиями троих детей участника специальной военной операции.

Комплексную поддержку семей мобилизованных реализуют в Химках: для детей организуют новогодние праздники с подарками, решают юридические, организационные и иные вопросы. Также на базе регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» действует Центр помощи семьям мобилизованных граждан.

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