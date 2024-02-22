Подмосковье 22 февраля 2024, 21:46 Глава Химок поздравил семьи и бойцов СВО с предстоящим Днем защитника Отечества

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Глава Химок Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина провели встречу с женами участников специальной военной операции. Они поздравили семьи с наступающим Днем защитника Отечества и обсудили актуальные вопросы.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

На встрече обсудили меры поддержки участников спецоперации и их семей. Мария Постольникова, жена одного бойца из Химок и основательница фонда «Ангелы фронта», попросила рассмотреть возможность предоставления еще одного автомобиля для перевозки гуманитарных грузов в зону спецоперации.

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«Хочу выразить благодарность администрации Химок и лично вам, Дмитрий Владимирович. Нам уже ранее выделяли машину для доставки гуманитарных грузов. Если возможно, прошу выделить еще один автомобиль, чтобы грузы со всем необходимым вовремя доставлялись бойцам», — сказала Мария Постольникова.

С начала спецоперации из Химок уже было отправлено более 200 тонн гуманитарной помощи. Активисты, местные депутаты, предприятия и организации города, а также жители поставляют в пункты сбора все необходимое, включая продукты и сезонную одежду.

В округе создан центр поддержки участников спецоперации и их семей. За время работы его сотрудники помогли решить более 800 вопросов родственников химкинских бойцов — от юридической поддержки до оформления детских путевок в детские сады без очереди.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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