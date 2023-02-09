Подмосковье 09 февраля 2023, 14:53 Глава Химок поздравил работников авиационной отрасли с профессиональным праздником

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В России отмечают 100 лет со дня образования отечественной гражданской авиации. Глава Химок поздравил всех работников отрасли с профессиональным праздником.

Химки — один из центров гражданской авиации. На территории округа работает крупнейший в России международной аэропорт «Шереметьево». Он входит в число лучших аэропортов Европы по качеству обслуживания пассажиров.

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«Сегодня гражданская авиация России отмечает вековой юбилей. От всей души поздравляю всех ветеранов, пилотов, бортпроводников и авиаинженеров, благодаря которым в воздух ежедневно поднимаются тысячи самолётов по всей стране!» — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Среди химчан есть те, кто всю свою жизнь посвятил небу. Георгий Павлович и Валентина Иосифовна Шереметьевы познакомилась на борту самолета, выполняя очередной рейс. Он — высококлассный пилот-инженер, она — бортпроводница. В прошлом году пара отметила юбилей совместной жизни — 60 лет.

«Она тогда угостила меня конфетками, леденцами. Я угостил ее персиками. Три часа полета пролетели быстро. После восьми месяцев знакомства мы поженились», — рассказал Георгий Павлович.

Химчанин вспоминает, что мечтал о полетах с детства. Перед глазами был пример родителей. Отец и мать окончили летно-техническое училище. В юности он подрабатывал механиком, помогал обслуживать двигатели самолетов.

Больше сорока лет Георгий Павлович отдал любимой работе и построил успешную карьеру — стал командиром первого советского самого массового широкофюзеляжного пассажирского самолета ИЛ-86. За трудовые достижения был награжден государственной премией СССР. В 1959 году участвовал в открытии аэропорта «Шереметьево».

«Я всегда очень сильно ждала. Когда задержки какие-то были, переживала. Но я же сама семь лет пролетала стюардессой. Я знаю, что такое летная работа», — рассказала Валентина Иосифовна.

Валентина Иосифовна долгое время работала бортпроводницей, а затем посвятила себя воспитанию двух сыновей. Сейчас они также продолжают дело отца.

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