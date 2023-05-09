Подмосковье 09 мая 2023, 15:03 Глава Химок поздравил местных жителей и ветеранов с Днем Победы

Читать 360tv в

Праздничные акции в честь 78-й годовщины Великой Победы прошли в Химках. В церемонии возложения цветов к стеле «Отстоявшим Отчизну» приняли участие глава городского округа Дмитрий Волошин и депутат Государственной думы Ирина Роднина.

«В День Победы мы чтим память всех, кто сражался за наше будущее на фронтах Великой Отечественной войны. Тех, кто противостоял мощному натиску гитлеровских захватчиков, тех, кто изменил ход мировой истории. Это победа всего народа: солдат, которые не щадили себя в боях, и мирных жителей — женщин, стариков, детей, которые стояли у станков, помогали в тылу», — сказал Волошин.

Реклама

Также глава Химок напомнил о российских солдатах, которые участвуют в СВО. Бойцы защищают мирных жителей Донбасса и отстаивают интересы всей страны.

В мероприятии участвовали жители округа, волонтеры, молодогвардейцы и активисты «Единой России». Присутствующие почтили память погибших воинов у Вечного огня минутой молчания.

«Это наш самый дорогой и самый любимый праздник. Это день, когда мы вспоминаем со словами благодарности всех, кто участвовал в войне, кто погиб, кто победил. Они — наша история. С праздником!» — отметила Роднина.

В честь Дня Победы Дмитрий Волошин провел традиционный обед с ветеранами ВОВ. К встрече присоединились 100-летняя Евгения Никитична Колесникова, труженик тыла Борис Петрович Гвоздев, бывшие узники концлагерей Мария Никитична Алексеева и Виктор Михайлович Анохин и жители блокадного Ленинграда Надежда Ивановна Туманова и Галина Петровна Юркина.

«Я помню, как была объявлена война. Утром все пошли в военкоматы записаться в добровольцы. Меня не пустили. Я осталась работать в колхозе. Всю войну на тракторе, на лошадях верхом 20 километров возила почту. Жены, матери ждали у ворот, надеялись на живое письмо. Это было очень тяжело. Когда объявили победу, весь народ плакал», — поделилась Евгения Никитична.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы участников ВОВ и жителей региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».