Подмосковье 06 марта 2024, 19:32 Глава Химок поздравил медперсонал филиала военного госпиталя Бурденко с наступающим 8 Марта Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В преддверии Международного женского дня, глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским и начальником филиала № 8 Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Минобороны России подполковником медицинской службы Сергеем Хвостовым поздравили медицинский персонал учреждения.

В торжественной обстановке коллективу медучреждения вручили благодарственные письма за самоотверженный труд военных врачей, медсестер и младшего персонала, оказывающих всестороннюю медицинскую помощь и поддержку бойцам с начала специальной военной операции. Дмитрий Волошин выразил безграничную благодарность коллективу за их милосердие, внимание и заботу о пациентах.

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В госпитале применяются новейшие методики лечения и реабилитации, включая технологии виртуальной реальности и уникальные программы коррекции болевого синдрома, что позволяет эффективно возвращать бойцов к полноценной жизни.

Праздничные мероприятия закончились концертной программой с участием известных артистов, которые своим выступлением подарили сотрудникам госпиталя теплые эмоции и праздничное настроение.

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