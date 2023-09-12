Подмосковье 12 сентября 2023, 18:38 Глава Химок поздравил депутата Госдумы Ирину Роднину с днем рождения Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Чемпионка мира, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отмечает день рождения. Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил заслуженного мастера спорта СССР с 74-летием.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Мы знаем, что Вы всегда ставите интересы людей на первое место и беспокоитесь о благополучии нашей Родины. Мы благодарны, что Вы активно участвуете в жизни Химок, помогаете в реализации важных для наших жителей социальных проектов. При Вашей поддержке мы развиваем массовый спорт, открываем новые спортивные комплексы и дополнительные секции, проводим соревнования самого разного масштаба. Это создает условия для того, чтобы все больше химчан выбирали спорт и здоровый образ жизни», — отметил Волошин.

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Ирина Константиновна поддерживает спортивные и социальные проекты в Химках. Среди них программа реконструкции спортплощадок, открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» и реконструкция спорткомплекса «Родина».

С 2016 года Ирина Роднина возглавляет Федерацию фигурного катания Московской области. Благодаря ее работе увеличилось количество подмосковных спортсменов в составе сборной России.

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